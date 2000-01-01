Порядочным, платёжеспособным жильцам, на долгий срок.
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Сдадим квартиру в наём под ключ
надежным, проверенным жильцам
Имея не используемые квадратные метры жилья в Видном каждый стремится получать с него дивиденды, но самостоятельно заниматься поиском и демонстрацией квартиры, а так же подобрать порядочных жильцов, задача которая под силу не каждому. Имея большой опыт работы с арендой квартир в Видном мы предлагаем услугу при котором все сложности по сдаче квартиры ложатся на нас.
Этапы сдачи квартиры в Видном
Звонок или заявка
Предварительная информация Согласование встречи
1
Встреча
Согласование стоимости и условий Фото и видео
2
Договор
На усмотрение, предлагаем заключить договор на оказание услуг
3
Реклама
Рассылка по базе Платная реклама на сайтах недвижимости
4
Отбор кандидатов
Принимаем входящие обращения Отсеиваем желающих
5
Демонстрация и заселение
Презентуем квартиру Составляем договор
6
Очевидно, что агентство недвижимости имеет ежедневный опыт по аренде и предлагает клиентам наиболее выгодный - быстрый метод сдачи квартиры. Более того, агентство изначально затрачивает собственные средства для максимально эффективной рекламы, получая агентское вознаграждение только при успешной сделке уже с арендаторов.
Преимущества сдачи квартиры в Видном
с агентом по недвижимости
1
Бесплатно
Агентское вознаграждение оплачивается нанимателем
2
Лучшая реклама
В приоритете быстрая сдача квартиры
3
Договор
Составляется на 11 месяцев, не требуется регистрация
4
Отбор кандидатов
Нужные вопросы расскажут много о потенциальных жильцах
5
Демонстрация квартиры
Оперативно покажем квартиру и расскажем о приимуществах
6
Сопровождение
Составим договор и в последующем оказываем поддержку
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Сдать квартиру самостоятельно ?
или доверить профессионалам
Не секрет что в последнее время сдать квартиру в Видном можно и самостоятельно, при том что бланк договора легко найти в сети. Но так ли это просто на самом деле? Возможно что для некоторых это действительно лучший вариант, тех кто хочет самостоятельно контролировать весь процесс, хотя преимуществ воспользоваться услугами агента достаточно.