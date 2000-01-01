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Сдать квартиру
в Подольске

Порядочным, платёжеспособным жильцам,
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Сдадим квартиру в наём под ключ

надежным, проверенным жильцам
Имея не используемые квадратные метры жилья в Подольске каждый стремится получать с него дивиденды, но самостоятельно заниматься поиском и демонстрацией квартиры, а так же подобрать порядочных жильцов, задача которая под силу не каждому. Имея большой опыт работы с арендой квартир в Подольске мы предлагаем услугу при котором все сложности по сдаче квартиры ложатся на нас.

Этапы сдачи квартиры в Подольске

Звонок или заявка
Предварительная информация
Согласование встречи
1
Встреча
Согласование стоимости и условий
Фото и видео
2
Договор
На усмотрение, предлагаем заключить договор на оказание услуг
3
Реклама
Рассылка по базе
Платная реклама на сайтах недвижимости
4
Отбор кандидатов
Принимаем входящие обращения
Отсеиваем желающих
5
Демонстрация и заселение
Презентуем квартиру
Составляем договор
6
Очевидно, что агентство недвижимости имеет ежедневный опыт по аренде и предлагает клиентам наиболее выгодный - быстрый метод сдачи квартиры. Более того, агентство изначально затрачивает собственные средства для максимально эффективной рекламы, получая агентское вознаграждение только при успешной сделке уже с арендаторов.

Преимущества сдачи квартиры в Подольске

с агентом по недвижимости
1
Бесплатно
Агентское вознаграждение оплачивается нанимателем
2
Лучшая реклама
В приоритете быстрая сдача квартиры
3
Договор
Составляется на 11 месяцев, не требуется регистрация
4
Отбор кандидатов
Нужные вопросы расскажут много о потенциальных жильцах
5
Демонстрация квартиры
Оперативно покажем квартиру и расскажем о приимуществах
6
Сопровождение
Составим договор и в последующем оказываем поддержку
знаем реальные цены
в среднем по Подольску
31.500 руб.
1 комнатные
38.200 руб.
2 комнатные
43.500 руб.
3 комнатные
51.000 руб.
4 комнатные
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Количество комнат
Квадратных метров
10
300
Ближайшая станция метро
Ремонт

Сдать квартиру самостоятельно ?

или доверить профессионалам
Не секрет что в последнее время сдать квартиру в Подольске можно и самостоятельно, при том что бланк договора легко найти в сети. Но так ли это просто на самом деле? Возможно что для некоторых это действительно лучший вариант, тех кто хочет самостоятельно контролировать весь процесс, хотя преимуществ воспользоваться услугами агента достаточно.
Самостоятельно
С агентом
фото
видео
реклама на авито
платная реклама более 30 площадок
рассылка заинтересованным клиентам
демонстрация объекта в любое время
профессионально составленный договор

Сдать квартиру в Подольске