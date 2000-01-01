Не секрет что в последнее время сдать квартиру в Домодедово можно и самостоятельно, при том что бланк договора легко найти в сети. Но так ли это просто на самом деле? Возможно что для некоторых это действительно лучший вариант, тех кто хочет самостоятельно контролировать весь процесс, хотя преимуществ воспользоваться услугами агента достаточно.